Тульская область формирует единый кадровый актив региона

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-11T13:01:55+03:00

Принять участие в проекте «Команда развития» может каждый желающий

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В Тульской области стартовал уникальный проект, направленный на формирование единой региональной команды управленцев и молодых талантов, создание условий для реализации их возможностей и потенциала. Проект инициировал губернатор Алексей Дюмин. Победители проекта будут рассматриваться при открытии вакансий, организации стажировок и формировании команд, реализующих проекты развития Тульской области.

Экспертную и методологическую поддержку проекта оказывает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации.

В рамках проекта предусмотрены треки: «Управленческий капитал» (для опытных управленцев в возрасте от 25 до 55 лет) и «Таланты» (для студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых специалистов и предпринимателей в возрасте от 22 до 30 лет). К участию в проекте приглашаются все желающие реализовать себя на благо Тульской области независимо от текущего места работы и проживания.

Проект будет реализован в два этапа. В рамках первого этапа предполагается проведение открытого конкурса для формирования «Команды развития». На втором этапе для участников «Команды развития» будет проведен комплекс развивающих мероприятий в формате тренингов, мастер-классов и стратегических сессий.

Победители смогут приобрести уникальные знания, получить рекомендации по профессиональному и личностному развитию от ведущих экспертов России, расширить и укрепить связи в профессиональных сообществах, применить свой опыт и таланты для разработки проектов развития Тульской области.

Успейте подать заявку для участия в треке «Команда развития: управленческий капитал» – до 19 июня, для участия в треке «Команда развития: таланты» – до 26 июня на сайте https://komanda.tularegion.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU