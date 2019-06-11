В Курске состоялся итоговый оргкомитет СЭФ-2019

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-11T12:41:45+03:00

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На форум уже зарегистрировалось более 1000 человек из 24 регионов России и стран зарубежья, включая Италию и Болгарию. Объем поступающих заявок в адрес оргкомитета увеличивается с каждым днем. Планируется, что в работе форума примут участие более 2500 человек. Регистрация осуществляется на официальном сайте до 21 июня 2019 года.

Наибольшее число заявившихся участников отмечено на заседания: «Цифровое управление регионом», «Поиск лучших решений «Цифровые технологии на службе простого человека», «Малый бизнес – драйвер цифрового региона».

Заместитель генерального директора Информационного агентства AK&M Людмила Еремина подчеркнула, что участие в дискуссиях подтвердили 270 спикеров, в числе которых представители федеральных министерств и ведомств, руководители профильных департаментов субъектов Российской Федерации, представляющие Центральный, Северо-Западный, Южный и Поволжский Федеральные округа. Ведущие российские эксперты предложат практики применения цифровых технологий по различным отраслям экономики: промышленности и сельском хозяйстве, умном и безопасном городе, образовании и кадровой политике, здравоохранении и туризме.

Пленарное заседание СЭФ-2019 в этом году завершит работу форума и позволит подвести итоги работы круглых столов и тематических дискуссий на самые актуальные темы цифрового развития регионов.

Агентство по привлечению инвестиций Курской области отметило большой интерес к работе выставки форума. Заявки на представление своих цифровых проектов подали более 30 организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU