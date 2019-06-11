Курские спасатели приведены в режим «Повышенная готовность»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-11T09:46:17+03:00

За безопасностью будут следить более 500 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За безопасностью будут следить более 500 человек

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Для обеспечения безопасности в праздничные дни курские пожарные и спасатели приведены в режим «Повышенная готовность». На учет взято 18 площадок и объектов празднования Дня России, из них четыре - в Курске. Их осмотрели на соответствие требованиям пожарной безопасности. Параллельно спасатели провели инструктажи.

За безопасностью будут следить более 500 спасателей, сотрудников Росгвардии, полиции и скорой помощи. В местах непосредственного проведения мероприятий будут дежурить сотрудники территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы.

Как показывает практика, в период праздников увеличивается число возгораний в жилых домах. Для проведения профилактики инспекторы надзорной деятельности примут участие в работе оперативных групп муниципальных образований, дополнительно обойдут дворы, проведут инструктажи с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU