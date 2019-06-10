Курский СК завел уголовное дело по факту гибели грудничка
СК завел уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка против 41-летнего жителя Курчатова. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия вечером 8 июня пьяный 41 – летний отец ребенка пошел купаться в ванную комнату, взяв с собой своего трехмесячного ребенка. Находясь вместе с ребенком в наполненной водой ванной, мужчина заснул, а малыш, оставшийся без должного присмотра, утонул, сообщили в СК.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU