2019-06-10T17:01:09+03:00
Происшествия

Курский СК завел уголовное дело по факту гибели грудничка

Отец заснул в ванной вместе с малышом
Ольга ДАНИЛОВА
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Трагедия произошла в КурчатовеТрагедия произошла в КурчатовеФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка против 41-летнего жителя Курчатова. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия вечером 8 июня пьяный 41 – летний отец ребенка пошел купаться в ванную комнату, взяв с собой своего трехмесячного ребенка. Находясь вместе с ребенком в наполненной водой ванной, мужчина заснул, а малыш, оставшийся без должного присмотра, утонул, сообщили в СК.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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