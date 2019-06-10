Курян приглашают в "Летние парки чтения"

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-10T16:25:35+03:00

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11 июня в 12.00 в парке им. Дзержинского и 12 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны курян и гостей города ожидает:

знакомство с историей праздника День России; интерактивные конкурсы, викторины; музыкальные и поэтические номера; встречи с курскими литераторами.

Также здесь пройдут мастер-классы, тематические читательские фотозоны, презентации книжно-иллюстративных экспозиций, свободный микрофон, книгообмен.

Встречи на открытых площадках в «Летних парках чтения» проходят при условии сухой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU