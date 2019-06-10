Курян приглашают в "Летние парки чтения"
Ближайшие мероприятия будут посвящены Дню России
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11 июня в 12.00 в парке им. Дзержинского и 12 июня в 17.00 в парке Героев Гражданской войны курян и гостей города ожидает:
знакомство с историей праздника День России; интерактивные конкурсы, викторины; музыкальные и поэтические номера; встречи с курскими литераторами.
Также здесь пройдут мастер-классы, тематические читательские фотозоны, презентации книжно-иллюстративных экспозиций, свободный микрофон, книгообмен.
Встречи на открытых площадках в «Летних парках чтения» проходят при условии сухой погоды.
ИСТОЧНИК KP.RU