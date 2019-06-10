В Курчатове утонул 34-летний мужчина
10 июня в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в шестом микрорайоне Курчатова на пруду утонул мужчина. На место происшествия приехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курчатовского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и водолазы Аварийно-спасательной службы.
Тело 34-летнего погибшего достали из воды. Привлекалась группировка сил и средств в составе шести единиц техники и 18 человек.
ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».
ИСТОЧНИК KP.RU