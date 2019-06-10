2019-06-10T16:13:49+03:00
Происшествия

В Курчатове утонул 34-летний мужчина

ЧП произошло в шестом микрорайоне
Яна ШЕЛЕСТ
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Тело 34-летнего погибшего достали из водыТело 34-летнего погибшего достали из водыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 июня в «Службу спасения» поступило сообщение о том, что в шестом микрорайоне Курчатова на пруду утонул мужчина. На место происшествия приехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Курчатовского района, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи и водолазы Аварийно-спасательной службы.

Тело 34-летнего погибшего достали из воды. Привлекалась группировка сил и средств в составе шести единиц техники и 18 человек.

ГУ МЧС России по Курской области предупреждает: Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоёмов! При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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