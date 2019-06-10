2019-06-10T16:01:26+03:00
Происшествия

Курян оштрафовали за покупку наркотиков

До этого задержали закладчика
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне покупали синтетикуКуряне покупали синтетикуФото: Из архива КП.
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Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей Курска 37 и 38 лет. Они признаны виновными по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотического средства).

Мужчины решили купить наркотики через тайник-закладку. Получив нужную информацию, они пришли в частный сектор на территории Железнодорожного административного округа Курска, где забрали из тайника наркотик синтетического происхождения. В это время их задержали сотрудники полиции. Прежде полицейским удалось установить и задержать закладчика, уголовное дело против которого находится в стадии расследования.

Суд оштрафовал двух жителей Курска на 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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