2019-06-10T15:50:36+03:00
Общество

12 июня в центре Курска перекроют движение

Пассажирский транспорт будет ходить по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина
Яна ШЕЛЕСТ
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В городе пройдут праздничные мероприятияВ городе пройдут праздничные мероприятияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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12 июня с 10.00 до 22.00 будет закрыто движение транспорта по улице Ленина — от ул. Садовой до ул. Урицкого. С 10.00 до 22.00 будет закрыто движение автомобильного транспорта с пропуском городского пассажирского транспорта по улице Сонина и Красной площади.

Пассажирский транспорт будет ходить по улицам Урицкого, Радищева, Садовая, Ленина со всеми остановками. Движение в Железнодорожный округ будет организовано по ул. 2-я Новоселовка, от Центрального рынка в сторону СХА - по ул. Верхняя Луговая.

С 13.00 до 14.00 закрывается движение всех видов транспорта на Красной площади, по ул. Радищева — от ул. Дзержинского до ул. Марата, ул. Дзержинского — от Красной площади до ул. Луначарского. Городской транспорт со стороны Сеймского округа и Северо-Запада будет ходить до Центрального рынка, со стороны СХА, Железнодорожного округа, Северо-Западного м/р-на — до Московской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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