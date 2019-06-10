2019-06-10T15:37:16+03:00
Общество

По Курску пройдет трамвай-книгочей

Пассажирам расскажут о Дне России
Ольга ДАНИЛОВА
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Счастливый пассажир получит призСчастливый пассажир получит призФото: Светлана ВОЛКОВА
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Централизованная система библиотек Курска приглашает курян и гостей города стать участниками мероприятий, посвященных Дню России.

11 июня в 11.00 пройдет очередной этап проекта «Трамвай-книгочей», в рамках которого пассажирам расскажут об истории праздника, ключевых датах и событиях в истории Отечества. В ходе увлекательной экскурсии куряне и гости города узнают, как изменялась символика российского государства.

Пассажиры услышат интересный рассказ о выдающихся курянах, прославивших страну в области культуры, искусства, спорта, науки и техники.

На протяжении всей поездки будут звучать патриотические стихотворения, лирические строки, посвященные России, в исполнении курских литераторов.

На остановке «Ул. Черняховского» будет выбран «счастливый пассажир», который станет обладателем специального приза.

Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского, далее - по маршруту № 3 от остановки пл. Дзержинского - ул. Ольховская - автовокзал-пл. Дзержинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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