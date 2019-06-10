2019-06-10T15:26:10+03:00
Деловой Курск

Под Курском появится "Теплый берег"

Курчатовское водохранилище обустроят на федеральные средства
Ольга ДАНИЛОВА
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Так будет выглядеть проект реконструкцииТак будет выглядеть проект реконструкцииФото: предоставлено пресс-службой
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Курчатов получит из федерального бюджета 80 млн. рублей на реализацию проекта «Теплый берег». Всего для благоустройства необходимо 150 млн рублей. Начало работ запланировано на май 2020 года, а завершение — на конец того же года.

«Этот проект предназначен не только для жителей Курчатова. Ежегодно к нам приезжает много гостей со всей области – больше, чем население нашего города», – рассказал глава Курчатова Игорь Корпунков.

Вдоль берега водохранилища появится экологическая набережная, оборудованная информационными табличками о местных растениях и животных. Она будет образовывать единую сеть природных маршрутов, вело- и пешеходных дорожек.

Пляжную зону расширят и построят павильоны для инвентаря. Перед въездом на пляж обустроят парковки. Расширится Парк птиц, будут организованы отдельные площадки для выгула собак. Власти Курчатова надеются привлечь малый бизнес для обустройства летних кафе, пункта велопроката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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