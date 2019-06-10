2019-06-10T14:33:03+03:00
Общество

В Курской области за долги арестовали восемь автомобилей

Рейд прошел в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Восемь автомобилей пришлось арестоватьВосемь автомобилей пришлось арестоватьФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд в Железногорске по выявлению злостных неплательщиков. С помощью фоторадарного передвижного комплекса «КРИС-П» они искали водителей-должников.

Сотрудниками ГИБДД остановили двадцать автотранспортных средств. Большинство водителей сразу оплатили свои долги и вернулись к приставам с квитанцией. Восемь автомобилей пришлось арестовать и отвезти на ответственное хранение, сообщили в УМВД по Курской области.

Если должники не погасят задолженности, то машины будут оценены и проданы на торгах в счет погашения долгов. Как отмечают участники рейда, такие мероприятия являются эффективными и позволяют повысить процент исполнения исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский СК завел уголовное дело по факту гибели грудничка
Курян приглашают в "Летние парки чтения"
Из-за Дня России изменится график работы курской почты
В Курчатове утонул 34-летний мужчина
Курян оштрафовали за покупку наркотиков
12 июня в центре Курска перекроют движение
По Курску пройдет трамвай-книгочей
Под Курском появится "Теплый берег"
В Курской области разыскивают двух подростков
Более 30 тысяч ребят отдохнут в курских лагерях
В главном выставочном центре «Курская Коренская ярмарка» прошла специализированная выставка «Здоровый образ жизни — 2019»
В Курске на Литовской водитель КамАЗа задавил пенсионерку
В Курчатове в ванне утонул ребенок
В Рыльске реконструируют Базарную площадь
На международном форуме в Петербурге Курская область подписала десять соглашений
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков