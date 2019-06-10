В Курской области за долги арестовали восемь автомобилей
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд в Железногорске по выявлению злостных неплательщиков. С помощью фоторадарного передвижного комплекса «КРИС-П» они искали водителей-должников.
Сотрудниками ГИБДД остановили двадцать автотранспортных средств. Большинство водителей сразу оплатили свои долги и вернулись к приставам с квитанцией. Восемь автомобилей пришлось арестовать и отвезти на ответственное хранение, сообщили в УМВД по Курской области.
Если должники не погасят задолженности, то машины будут оценены и проданы на торгах в счет погашения долгов. Как отмечают участники рейда, такие мероприятия являются эффективными и позволяют повысить процент исполнения исполнительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU