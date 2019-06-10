В Курской области за долги арестовали восемь автомобилей

СЕГОДНЯ 14:32 2019-06-10T14:33:03+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции вместе с судебными приставами провели рейд в Железногорске по выявлению злостных неплательщиков. С помощью фоторадарного передвижного комплекса «КРИС-П» они искали водителей-должников.

Сотрудниками ГИБДД остановили двадцать автотранспортных средств. Большинство водителей сразу оплатили свои долги и вернулись к приставам с квитанцией. Восемь автомобилей пришлось арестовать и отвезти на ответственное хранение, сообщили в УМВД по Курской области.

Если должники не погасят задолженности, то машины будут оценены и проданы на торгах в счет погашения долгов. Как отмечают участники рейда, такие мероприятия являются эффективными и позволяют повысить процент исполнения исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU