2019-06-10T14:14:22+03:00
Общество

Более 30 тысяч ребят отдохнут в курских лагерях

За счет бюджетных средств здоровье поправят не менее 33,5 тысяч детей
Яна ШЕЛЕСТ
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В текущем году будут работать 290 лагерей с дневным пребываниемВ текущем году будут работать 290 лагерей с дневным пребываниемФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Во время летних каникул в детских лагерях и санаториях отдохнут более 30 тысяч юных курян. Об этом шла речь на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое провел заместитель губернатора Курской области Максим Бесхмельницын.

В текущем году будут работать 290 лагерей с дневным пребыванием, 21 загородный лагерь, восемь санаториев, 34 лагеря труда и отдыха. Также в этом году пройдут 50 профильных смен, в которых примут участие семь тысяч детей. В целом за счет средств областного и муниципального бюджетов в этом году смогут отдохнуть не менее 33,5 тыс. детей.

Всеми формами отдыха, оздоровления, досуга, занятости и временным трудоустройством будет охвачено более 106 тысяч человек. В первоочередном порядке внимание будет уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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