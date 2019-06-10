2019-06-10T14:09:53+03:00
Общество

В главном выставочном центре «Курская Коренская ярмарка» прошла специализированная выставка «Здоровый образ жизни — 2019»

Основной задачей мероприятия стало объединение людей, целью которых является сохранение активного долголетия, молодости и здоровья
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В выставке приняли участие областные организации здравоохранения Курской области, частные медицинские центры, высшие и средне-специальные учебные заведения, компании, выпускающие лечебную косметику и оборудование. С приветственным словом к участникам выставки обратился председатель комитета здравоохранения Курской области Владимир Николаевич Анцупов.

Для посетителей были подготовлены не только выставочные экспозиции, но и развлекательная программа: танцевальные выступления и показательный бой дзюдоистов. А главное — все желающие могли провести диагностику состояния своего здоровья: сделать ЭКГ, флюорографию, проверить зрение, измерить артериальное давление, а также определить свой холестерин.

На площадке перед выставочным центром расположились мобильные диагностические центры городских и районных больниц, передвижной комплекс для заготовки крови и ее компонентов.

В мобильной поликлинике «Медассиста» каждый желающий мог сдать анализ крови на определение уровня холестерина и глюкозы, измерить артериальное давление, а также получить консультацию о состоянии своего здоровья. Всего бесплатное обследование прошли 45 человек.

По окончании торжественной части и осмотра экспозиции состоялось награждение участников. Благодарность от комитета здравоохранения за активное участие в выставке «Здоровый образ жизни — 2019» и плодотворную работу по сохранению и укреплению здоровья населения получили несколько медицинских организаций Курска и области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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