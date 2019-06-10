В Курчатове в ванне утонул ребенок
Страшная трагедия произошла в многодетной семье из Курчатова в ночь с 8 на 9 июня. В ванне утонул трехмесячный ребенок. Мама ребенка проснулась ночью и не обнаружила в детской кроватке своего трехмесячного сына.
Зайдя в ванную, она увидела там спящего в воде мужа и рядом с ним мертвого малыша. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.
Подобное ЧП произошло в Курске в сентябре прошлого года. Женщина положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына. Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит.
ИСТОЧНИК KP.RU