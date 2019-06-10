В Курчатове в ванне утонул ребенок

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-10T12:14:13+03:00

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Страшная трагедия произошла в многодетной семье из Курчатова в ночь с 8 на 9 июня. В ванне утонул трехмесячный ребенок. Мама ребенка проснулась ночью и не обнаружила в детской кроватке своего трехмесячного сына.

Зайдя в ванную, она увидела там спящего в воде мужа и рядом с ним мертвого малыша. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

Подобное ЧП произошло в Курске в сентябре прошлого года. Женщина положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына. Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит.

ИСТОЧНИК KP.RU