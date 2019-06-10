2019-06-10T12:14:13+03:00
Происшествия

В Курчатове в ванне утонул ребенок

Малышу было всего три месяца
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Во факту случившегося следственный комитет начал проверкуВо факту случившегося следственный комитет начал проверкуФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Страшная трагедия произошла в многодетной семье из Курчатова в ночь с 8 на 9 июня. В ванне утонул трехмесячный ребенок. Мама ребенка проснулась ночью и не обнаружила в детской кроватке своего трехмесячного сына.

Зайдя в ванную, она увидела там спящего в воде мужа и рядом с ним мертвого малыша. По факту случившегося следственный комитет начал проверку.

Подобное ЧП произошло в Курске в сентябре прошлого года. Женщина положила ребенка на пластиковую «горку», которая находилась в ванне с водой. Присмотреть за ребенком женщина попросила своего девятилетнего сына. Через несколько минут мать вернулась и увидела, что новорожденный мертв, а приглядывающий за ним сын спит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский СК завел уголовное дело по факту гибели грудничка
Курян приглашают в "Летние парки чтения"
Из-за Дня России изменится график работы курской почты
В Курчатове утонул 34-летний мужчина
Курян оштрафовали за покупку наркотиков
12 июня в центре Курска перекроют движение
По Курску пройдет трамвай-книгочей
Под Курском появится "Теплый берег"
В Курской области разыскивают двух подростков
В Курской области за долги арестовали восемь автомобилей
Более 30 тысяч ребят отдохнут в курских лагерях
В главном выставочном центре «Курская Коренская ярмарка» прошла специализированная выставка «Здоровый образ жизни — 2019»
В Курске на Литовской водитель КамАЗа задавил пенсионерку
В Рыльске реконструируют Базарную площадь
На международном форуме в Петербурге Курская область подписала десять соглашений
Сбербанк и платежная система «Мир» создадут интерактивную онлайн-игру для подростков