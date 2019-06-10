2019-06-10T11:27:29+03:00
Общество

В Рыльске реконструируют Базарную площадь

Территорию замостят булыжником
Яна ШЕЛЕСТ
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Стоимость проекта составляет 103,5 млн рублейСтоимость проекта составляет 103,5 млн рублей
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В Рыльске реконструируют Базарную площадь, сообщили в областной администрации. Территорию замостят булыжником, восстановив исторический облик. Установят деревянные павильоны, возведут амфитеатр. Оформят зеленую зону отдыха и детский игровой ручей.

Стоимость проекта составляет 103,5 млн рублей, из них федеральные средства – 55 млн рублей. Проекты Рыльска и Курчатова победили во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России

«Благоустроив территорию перед объектом культурного наследия – Гостиными дворами, мы планируем привлечь инвесторов. Мы видим здесь возможность организовать кафе, сувенирную лавку, возможно, гостиницу», – рассказал глава Рыльска Дмитрий Великодный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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