В Рыльске реконструируют Базарную площадь
В Рыльске реконструируют Базарную площадь, сообщили в областной администрации. Территорию замостят булыжником, восстановив исторический облик. Установят деревянные павильоны, возведут амфитеатр. Оформят зеленую зону отдыха и детский игровой ручей.
Стоимость проекта составляет 103,5 млн рублей, из них федеральные средства – 55 млн рублей. Проекты Рыльска и Курчатова победили во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, организованном Минстроем России
«Благоустроив территорию перед объектом культурного наследия – Гостиными дворами, мы планируем привлечь инвесторов. Мы видим здесь возможность организовать кафе, сувенирную лавку, возможно, гостиницу», – рассказал глава Рыльска Дмитрий Великодный.
ИСТОЧНИК KP.RU