2019-06-10T11:15:54+03:00
Экономика

На международном форуме в Петербурге Курская область подписала десять соглашений

Форум проходил с 6 по 8 июня
Яна ШЕЛЕСТ
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Форум проходил с 6 по 8 июняФорум проходил с 6 по 8 июня
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За два дня работы Петербургского международного экономического форума Администрация Курской области заключила десять значимых для региона соглашений.

Документы о сотрудничестве подписаны с ГК «ЛАНИТ», фондом «Сколково», ГК «Росатом», ПАО «Газпром нефть», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ООО «1С», Министерством спорта РФ, АО «Россельхозбанк» и УК «Содружество», также заключен договор с ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках которого регион получит 62,2 млн рублей на реконструкцию теплосетей в поселке им. К. Либкнехта.

Благодаря соглашениям в Курской области начнется строительство маслоэкстракционного завода, в регион начнут поставлять современные битумные и смазочные материалы, будет развиваться телекоммуникационная инфраструктура. Кроме того, продолжится работа по обеспечению благоприятных условий для укрепления научно-технического, инновационного, производственного сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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