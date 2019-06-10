На водоемах Курской области утонули три человека
Спасатели просят соблюдать правила безопасности
6 июня на пруду-охладителе в городе Курчатове погиб семнадцатилетний подростокФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:
В Курской области установилась очень жаркая погода. Температура воздуха достигает 30 градусов. Куряне ищут спасение от жары на водоемах. К сожалению, уже есть первые жертвы – утонули три человека.
1 июня в пруду в городе Щигры утонул местный сорокалетний житель. В это же день отдыхающими в Курском районе в реке Сейм обнаружено тело 39-летнего мужчины. 6 июня на пруду-охладителе в городе Курчатове погиб семнадцатилетний подросток.
Спасатели просят соблюдать простейшие правила личной безопасности! Помните: вода ошибок не прощает!
ИСТОЧНИК KP.RU