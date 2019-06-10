2019-06-10T10:08:42+03:00
Происшествия

На водоемах Курской области утонули три человека

Спасатели просят соблюдать правила безопасности
Яна ШЕЛЕСТ
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6 июня на пруду-охладителе в городе Курчатове погиб семнадцатилетний подросток6 июня на пруду-охладителе в городе Курчатове погиб семнадцатилетний подростокФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В Курской области установилась очень жаркая погода. Температура воздуха достигает 30 градусов. Куряне ищут спасение от жары на водоемах. К сожалению, уже есть первые жертвы – утонули три человека.

1 июня в пруду в городе Щигры утонул местный сорокалетний житель. В это же день отдыхающими в Курском районе в реке Сейм обнаружено тело 39-летнего мужчины. 6 июня на пруду-охладителе в городе Курчатове погиб семнадцатилетний подросток.

Спасатели просят соблюдать простейшие правила личной безопасности! Помните: вода ошибок не прощает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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