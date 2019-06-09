2019-06-09T08:58:16+03:00
Спорт

Сто спортсменов приняли участие в первом дне чемпиона по велосипедному спорту под Курском

9 июня состоится групповая шоссейная гонка
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: пресс-служба Курской области.фото: пресс-служба Курской области.
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Областной чемпионат по велосипедному спорту на шоссе стартовал под Курском. В первый день соревнований состоялась индивидуальная гонка с раздельным стартом на 25 км.

Маршрут проходил по трассе в районе онкологического диспансера. В индивидуальной гонке приняли участие более 100 спортсменов. В соревновании приняли участие не только куряне, среди зарегистрировавшихся гонщики из Москвы, Брянска, Белгородской области, Воронежа, Орла, Тулы, Ульяновска, Липецка, Пятигорска. Также на старт вышел и врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

- На велосипеде я ездил в рамках триатлона, в котором велогонка одна из дисциплин. Но в таком мероприятии в первый раз принимаю участие. Трасса хорошая. Дорога ровная. Приятно видеть очень много гостей из других регионов, - поделился Роман Старовойт.

В воскресенье, 9 июня, состоится групповая шоссейная гонка. Спортсмены стартуют у деревни Верхнекасиново Курского района. Маршрут в 25 км будет круговой с разворотом у деревни Разиньково. Заезд участников на шоссейных велосипедах - в 11:00, на гибридных – в 11:20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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