В Курске осудили уличных грабителей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-08T10:29:24+03:00

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Кировский районный суд вынес приговор жителям Курска 23 и 26 лет за посягательство на собственность.

Прежде подсудимые вместе отбывали наказание в колонии за имущественные преступления. Освободившись из исправительной колонии, жили на съемных квартирах и нуждались в деньгах.

В сентябре 2018 года они решили грабить престарелых женщин. Передвигались они на автомобиле такси, на котором работал один из подсудимых.

Утром 5 сентября они пошли на "дело". Один из них подходил к пенсионеркам на улице, вырывал из рук сумку и вместе с соучастником скрывался на автомобиле с места преступления.

За день им удалось забрать у женщин 7 тысяч рублей.

Один из подсудимых обокрал также магазин табачной продукции на 35 тысяч рублей и напал на мужчину, у которого похитил телефон, стоимостью две с половиной тысячи рублей.

Суд дал одному из подсудимых шесть лет колонии строго режима, его соучастнику – три с половиной года.

С подсудимого, признанного виновным в разбойном нападении, взыскано 9 тысяч рублей, потраченных на лечение потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU