2019-06-08T10:12:34+03:00
Спорт

Под Курском пройдет "Парад судов"

Чемпионат по спортивному туризму на парусной дистанции состоится в Железногорском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Чемпионат пройдет 8 и 9 июняЧемпионат пройдет 8 и 9 июняФото: Из архива КП.
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Чемпионат по спортивному туризму на парусной дистанции состоится в Курской области.

В акватории Михайловского водохранилища (Железногорский район) 8 июня в 11:00 пройдет чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусной дистанции. Мероприятие откроет «Парад судов», который зрители называют также «танцем парусов на воде». В этот день соревнования пройдут в дисциплине «дистанция–парусная», парусная гонка на длинной дистанции состоится 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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