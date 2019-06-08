Под Курском пройдет "Парад судов"

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-08T10:12:34+03:00

Чемпионат по спортивному туризму на парусной дистанции состоится в Железногорском районе

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Чемпионат по спортивному туризму на парусной дистанции состоится в Курской области.

В акватории Михайловского водохранилища (Железногорский район) 8 июня в 11:00 пройдет чемпионат Курской области по спортивному туризму на парусной дистанции. Мероприятие откроет «Парад судов», который зрители называют также «танцем парусов на воде». В этот день соревнования пройдут в дисциплине «дистанция–парусная», парусная гонка на длинной дистанции состоится 9 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU