Под Курском пройдет Чемпионат по велосипедному спорту

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-08T10:04:14+03:00

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Индивидуальные и групповые гонки по шоссе на велосипедах пройдут в Курской области. 8 июня в 12:00 на трассе в районе онкологического диспансера (хутор Кислино, ул. Елисеева, 1) стартует индивидуальный заезд на 25 километров.

Групповая шоссейная гонка состоится 9 июня. Гонщики стартуют у деревни Верхнекасиново Курского района, маршрут в 25 километров будет круговой - разворот у деревни Разиньково. Заезд участников на шоссейных велосипедах - в 11:00, на гибридных – в 11:20.

ИСТОЧНИК KP.RU