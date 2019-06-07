Курская филармония закроет сезон концертом

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-07T17:25:06+03:00

Солисты исполнят фрагменты из опер и оперетт, неаполитанские песни и популярную музыку

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Творческие коллективы и солисты филармонии в этом сезоне, а также приглашенные артисты из разных регионов России представили множество разнообразных и интереснейших программ, которые не оставили равнодушным даже самого искушенного и притязательного зрителя.

Гости теперь приглашаются на закрытие концертного сезона. В торжественной программе выступят заслуженная артистка России Ирина Стародубцева (сопрано), лауреат всероссийских конкурсов Светлана Саркисян (сопрано), Дарья Маленкина (сопрано), лауреат международных конкурсов Алексей Свиридов (баритон), лауреат всероссийского и международного конкурсов Андрей Капралов (бас), а также солист Московского театра «Новая опера» – лауреат международного конкурса Александр Богданов (тенор).

В сопровождении симфонического оркестра под управлением Игоря Сукачева солисты исполнят фрагменты из опер и оперетт, неаполитанские песни и популярную музыку.

(6+)

19 июня в 19.00

Концертный зал «Свиридовский»

ул. Сонина, д. 4

ИСТОЧНИК KP.RU