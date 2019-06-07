На выходных в Курском районе перекроют движение

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-07T15:52:18+03:00

В Курском районе будет проходить чемпионат по велосипедному спорту Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Как «КП» сообщала ранее, 8-9 июня в Курском районе будет проходить чемпионат по велосипедному спорту. В связи с этим 8 июня с 10.00 до 15.00 будет закрыто движение транспорта по автодороге «Обход деревни Зорино», около онкодиспансера от автодороги М-2 «Крым» до поворота на деревню Зорино Курского района, в сторону Воронежа.

Движение транспорта будет организованно по улице Магистральной города Курска и по деревне Зорино Курского района.

9 июня с 10.00 до 14.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по всей автодороге «Верхняя Медведица-Разиньково» Курского района.

УГИБДД УМВД по Курской области просит курян с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU