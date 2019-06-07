Виновных в гибели пчел привлекут к ответственности

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-07T15:37:23+03:00

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«КП» рассказывала ранее, что в конце мая в управление ветеринарии Курской области начали поступать сообщения о массовой гибели пчел в разных районах. В комитете АПК Курской области обеспокоились массовым мором насекомых в Фатежском, Тимском, Медвенском, Железногорском, Большесолдатском, Беловском, Хомутовском, Рыльском, Пристенском и Обоянском районах.

Специалисты государственной ветеринарной службы отобрали необходимый материал и направили его в лабораторию для установления причины. Результаты будут готовы на следующей неделе. По итогам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения.

По мнению ветеринаров, пчелы погибли из-за того, что фермерские хозяйства не поставили в известность пчеловодов о химических обработках посевов. Аграрии о запланированных работах на полях должны предупреждать жителей населенных пунктов не позднее чем за три дня до их начала.

Сотрудники комитета АПК Курской области предупредили глав муниципальных районов, чтобы сельхозпроизводители строго соблюдали нормы применения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с требованиями СанПиНа.

ИСТОЧНИК KP.RU