В курском цирке прошла открытая репетиция

СЕГОДНЯ 15:28 2019-06-07T15:30:41+03:00

Все желающие смогли попробовать себя в качестве дрессировщика и жонглера [фото, видео]

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Уникальная акция прошла 6 июня в Курском государственном цирке.

Курский цирк всегда рад гостям1Фото: Светлана ВОЛКОВА

Все желающие смогли прийти на открытую репетицию, пообщаться с артистами цирка, задать им вопросы и даже попробовать себя в качестве дрессировщика и жонглера.

Репетиция вызвала интерес и у детей, и у взрослыхФото: Светлана ВОЛКОВА

Интерес к мероприятию был большой не только у малышей, но и у взрослых. Ребятам разрешили выйти на арену и испытать свое мастерство. Желающих побыть артистами цирка оказалось немало!

Гости получили пригласительные на представлениеФото: Светлана ВОЛКОВА

Также гости познакомились с некоторыми четвероногими артистами новой программы и получили пригласительные в цирк, которые можно использовать при покупке билета на представление.

Гостей ждут теперь на представленииФото: Светлана ВОЛКОВА

На открытой репетиции куряне получили мастер-класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также смогли попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.

Открытая репетиция в Курском цирке.

ИСТОЧНИК KP.RU