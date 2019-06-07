В курском цирке прошла открытая репетиция
Уникальная акция прошла 6 июня в Курском государственном цирке.
Курский цирк всегда рад гостям1Фото: Светлана ВОЛКОВА
Все желающие смогли прийти на открытую репетицию, пообщаться с артистами цирка, задать им вопросы и даже попробовать себя в качестве дрессировщика и жонглера.
Репетиция вызвала интерес и у детей, и у взрослыхФото: Светлана ВОЛКОВА
Интерес к мероприятию был большой не только у малышей, но и у взрослых. Ребятам разрешили выйти на арену и испытать свое мастерство. Желающих побыть артистами цирка оказалось немало!
Гости получили пригласительные на представлениеФото: Светлана ВОЛКОВА
Также гости познакомились с некоторыми четвероногими артистами новой программы и получили пригласительные в цирк, которые можно использовать при покупке билета на представление.
Гостей ждут теперь на представленииФото: Светлана ВОЛКОВА
На открытой репетиции куряне получили мастер-класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также смогли попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.
Открытая репетиция в Курском цирке.
ИСТОЧНИК KP.RU