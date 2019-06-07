2019-06-07T15:30:41+03:00
Звезды

В курском цирке прошла открытая репетиция

Все желающие смогли попробовать себя в качестве дрессировщика и жонглера [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Открытая репетиция в циркеОткрытая репетиция в циркеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Уникальная акция прошла 6 июня в Курском государственном цирке.

Курский цирк всегда рад гостям1 Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский цирк всегда рад гостям1Фото: Светлана ВОЛКОВА

Все желающие смогли прийти на открытую репетицию, пообщаться с артистами цирка, задать им вопросы и даже попробовать себя в качестве дрессировщика и жонглера.

Репетиция вызвала интерес и у детей, и у взрослых Фото: Светлана ВОЛКОВА

Репетиция вызвала интерес и у детей, и у взрослыхФото: Светлана ВОЛКОВА

Интерес к мероприятию был большой не только у малышей, но и у взрослых. Ребятам разрешили выйти на арену и испытать свое мастерство. Желающих побыть артистами цирка оказалось немало!

Гости получили пригласительные на представление Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гости получили пригласительные на представлениеФото: Светлана ВОЛКОВА

Также гости познакомились с некоторыми четвероногими артистами новой программы и получили пригласительные в цирк, которые можно использовать при покупке билета на представление.

Гостей ждут теперь на представлении Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гостей ждут теперь на представленииФото: Светлана ВОЛКОВА

На открытой репетиции куряне получили мастер-класс от артиста-жонглера легендарного CIRQUE DU PARIS Георгия Прилепо, а также смогли попробовать себя в качестве дрессировщика вместе с детской цирковой студией дрессуры.

Открытая репетиция в Курском цирке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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