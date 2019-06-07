В Курске снова открылись "Летние парки чтения"

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-07T15:04:15+03:00

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Проект «Летний парк чтения» действует в Курске уже шестой год.

В жаркую погоду мероприятия на свежем воздухе как нельзя кстатиФото: Светлана ВОЛКОВА

Курянам все лето предлагают посетить в городских парках культурные программы. Рассчитаны они на любой возраст, вход свободный. Это и музыка, и книги, и танцы, и живое общение.

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Мероприятие рассчитано на любой возрастФото: Светлана ВОЛКОВА

Юные книгочеи могут принять участие в интерактивных играх, а также ответить на вопросы викторины. Читать сегодня модно, считают работники курских библиотек. Так, специалисты советуют читать вместе с детьми хотя бы 30 минут в день. Тогда есть шанс, что из ребенка вырастет настоящий книголюб и эрудит.

В парке выступили юные талантыФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, в парке Героев Гражданской войны стартовал «Книжный марафон солнечного лета». Курян и гостей города ждали: выступления творческой молодежи; встречи с курскими писателями и поэтами; книжные аукционы, увлекательные литературно-познавательные викторины и конкурсы; «Лекция на траве» на тему «Летнее чтение с увлечением»; знакомство с книжными новинками из фонда Централизованной системы библиотек города.

Курян приглашают к книгообменуФото: Светлана ВОЛКОВА

Также здесь прошел «Книгообмен», основанный по принципу «прочитал сам – отдай другому». А свободный микрофон дал шанс всем желающим поделиться своим творчеством.

"Летний парк чтения" в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU