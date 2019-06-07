Курская область присоединится к всероссийской военно-патриотической акции

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-07T13:16:25+03:00

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В Курской области 22 июня пройдет военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С мест захоронений советских воинов возьмутся фрагменты земли. Затем их поместят помещаются в специальные контейнеры - «солдатские кисеты».

Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооруженныхсил России.

Храм, возводимый Минобороны РФ в Кубинке, будет открыт к 75-летию Великой Победы, в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU