Курская область присоединится к всероссийской военно-патриотической акции
Она пройдет 22 июня
С мест захоронений советских воинов возьмутся фрагменты землиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области 22 июня пройдет военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С мест захоронений советских воинов возьмутся фрагменты земли. Затем их поместят помещаются в специальные контейнеры - «солдатские кисеты».
Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного храма Вооруженныхсил России.
Храм, возводимый Минобороны РФ в Кубинке, будет открыт к 75-летию Великой Победы, в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU