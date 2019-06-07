В Курской области продолжается массовый мор пчел

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-07T12:36:54+03:00

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«КП» рассказывала ранее, что в конце мая в управление ветеринарии Курской области начали поступать сообщения о массовой гибели пчел в Тимском районе. На шести пасеках погибло 122 пчелосемьи.

3 мая в Тимском районе обследовали еще три пасеки и выявили 15 павших пчелосемей. Также массовая гибель пчел была зарегистрирована в селе 1-я Гостомля Медвенского района. Во всех случаях специалисты отобрали материал и направили его для исследований в «Курскую областную ветеринарную лабораторию».

Сотрудники комитета АПК Курской области предупредили глав муниципальных районов, чтобы сельхозпроизводители строго соблюдали нормы применения пестицидов и агрохимикатов в соответствии с требованиями СанПиНа.

6 июня тревожные сигналы начали поступать и из Курчатовского района. В местном паблике появилось сообщение о том, что в деревне Дружная без предупреждения начали обрабатывать поля.

«Сегодня у всех пчеловодов начали умирать пчелиные семьи, сколько труда и времени нужно потратить, по-свински поступают…», - пишут возмущенные пользователи.

Тем временем из Щигровског района поступают сообщения, что вместе с пчелами гибнут и растения.

ИСТОЧНИК KP.RU