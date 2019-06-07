Двух курских фермеров будут судить за мошенничество с субсидиями

СЕГОДНЯ 12:11 2019-06-07T12:11:58+03:00

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В Курской области будут судить двух руководителей крестьянских фермерских хозяйств. Их обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.

Как полагает следствие, глава КФХ решил украсть бюджетные деньги, которые были предоставлены в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм.

Для этого он, используя реквизиты другого юридического лица, работающего в Дмитриевском районе, изготовил документы о якобы имеющемся у него арендованном имуществе для содержания крупного рогатого скота, получил фиктивную регистрацию по нужному адресу и положительные характеристики своей производственно-хозяйственной деятельности. Эти документы, а также мнимый договор купли-продажи крупного рогатого скота он предоставил в Комитет агропромышленного комплекса Курской области.

На основании представленных фиктивных документов Комитет АПК региона принял решение предоставить ему субсидии более чем на 4 миллиона рублей, которые были перечислены на его расчетный счет в банке.

Аналогичным способом на основании фальсифицированных документов фермер и его помощник получили еще более 1 млн. рублей, сказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Дмитриевский районный суд Курской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU