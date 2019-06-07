В деревне Карповка Курской области обнаружили артснаряд

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-07T08:29:08+03:00

Боеприпас пролежал в земле со времен войны Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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6 июня на телефон «Службы спасения -112» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны вблизи деревне Карповка Советского района.

На место обнаружения были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции. Артиллерийский снаряд 45 мм был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU