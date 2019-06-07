2019-06-07T08:23:49+03:00
Экономика

Курская делегация приняла участие в забеге ПМЭФ-2019

Он стартовал в 7:00 с Исаакиевской площади
Яна ШЕЛЕСТ
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Присоединился к бегунам и врио губернатора Курской области Роман СтаровойтПрисоединился к бегунам и врио губернатора Курской области Роман Старовойт
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Как сообщалась ранее, с 6 по 8 июня в северной столице проходит Петербургский международный экономический форум. В работе ПМЭФ-2019 принимает участие и делегация из Курской области. Ее возглавил врио губернатора Роман Старовойт.

6 июня Петербургский международный экономический форум стартовал с забега «Roscongress SPIEF Race». В нем приняли участие участники форума, журналисты и спортсмены клуба-организатора – всего более 500 человек. Присоединился к бегунам и глава Курской области.

Петербургский международный экономический форум входит в число ведущих мировых площадок для представителей деловых кругов. В прошлом году его посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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