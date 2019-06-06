Житель Курской области убил собутыльника и спрятал труп в огороде

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-06T16:55:04+03:00

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Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Щигров. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

16 марта 2019 вечером обвиняемый в своей щигровской квартире вместе с 55-летним знакомым распивали спиртные напитки, а затем поссорились. Молодой человек начал бить собутыльника по голове и груди, потом схватил пустую бутылка и несколько раз ударил его по голове.

Когда потерпевший упал, обвиняемый стал бить его ногами, а затем залез на кресло и спрыгнул оттуда ногами на грудную клетку. От полученных повреждений мужчина умер. Злоумышленник спрятал тело на участке, прилегающем к дому.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU