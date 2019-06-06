2019-06-06T16:55:04+03:00
Происшествия

Житель Курской области убил собутыльника и спрятал труп в огороде

Уголовное дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Следствием собрало достаточно доказательствСледствием собрало достаточно доказательствФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Щигров. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

16 марта 2019 вечером обвиняемый в своей щигровской квартире вместе с 55-летним знакомым распивали спиртные напитки, а затем поссорились. Молодой человек начал бить собутыльника по голове и груди, потом схватил пустую бутылка и несколько раз ударил его по голове.

Когда потерпевший упал, обвиняемый стал бить его ногами, а затем залез на кресло и спрыгнул оттуда ногами на грудную клетку. От полученных повреждений мужчина умер. Злоумышленник спрятал тело на участке, прилегающем к дому.

Следствие собрало достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области установится жаркая и засушливая погода
Курян научат делать мультфильмы
В Курской области бесследно исчезла 35-летняя женщина
Курян призывают сдать батарейки
Куряне увидят выступление «Стрижей»
Два курских вуза вошли в сто лучших университетов
В Курске проходят мультпоказы в рамках фестиваля
Главным тренером «Авангарда» стал Мурат Искаков
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
В Курске на Димитрова меняют трубы
В Курской области сохранят сельские малокомплектные школы
Курские пожарные помогают Козловскому снимать фильм о Чернобыле
Старовойт прочитал стихи Пушкина, приехав на Петербургский экономический форум
Акция "КП": "Хочу домой!"
В Курске на проспекте Дружбы началась подготовка к строительству дороги
Под Курском пройдут велосипедные гонки
Курскую «Квадру» накажут за нарушение антимонопольного законодательства
Крупный пожар в Курской области: огонь уничтожил сарай, «Волгу» и мотоцикл
Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль