2019-06-06T16:30:01+03:00
Общество

В Курской области установится жаркая и засушливая погода

Воздух прогреется до 30 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Возникает высокий риск природных пожаровВозникает высокий риск природных пожаровФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На территории Курской области установится жаркая и засушливая погода. Днем температура воздуха будет прогреваться до +27…+30 градусов. Возникает высокий риск природных пожаров.

Администрация города Курска и управление по делам ГО и ЧС напоминают курянам и гостям города: отправляясь в лес или к водоему, устраивая пикники на природе, соблюдайте правила пожарной безопасности!

В случае обнаружения костров, несанкционированных палов сухой травы и мусора, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.

Максимальная температура воздуха 6 июня в Курской области наблюдалась в 1921 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +31,4 градусов. Минимальная температура воздуха +2,9 градуса тепла наблюдалась в 1904 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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