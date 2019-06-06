В Курской области установится жаркая и засушливая погода
На территории Курской области установится жаркая и засушливая погода. Днем температура воздуха будет прогреваться до +27…+30 градусов. Возникает высокий риск природных пожаров.
Администрация города Курска и управление по делам ГО и ЧС напоминают курянам и гостям города: отправляясь в лес или к водоему, устраивая пикники на природе, соблюдайте правила пожарной безопасности!
В случае обнаружения костров, несанкционированных палов сухой травы и мусора, незамедлительно сообщайте об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - 112.
Максимальная температура воздуха 6 июня в Курской области наблюдалась в 1921 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +31,4 градусов. Минимальная температура воздуха +2,9 градуса тепла наблюдалась в 1904 году.
ИСТОЧНИК KP.RU