Курян научат делать мультфильмы
В рамках IV фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина в Курской области походят мастер-классы от знаменитых отечественных мультипликаторов.
Участники мастер-класса создали свой мультфильмФото: Светлана ВОЛКОВА
Своим мастерством с курянами поделятся преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова, мультипликаторы Мария Куликова и Алла Соловьева.
Своим мастерством делятся профессионалыФото: Светлана ВОЛКОВА
Так, 5 июня на мастер-классе в детской школе искусств взрослые и дети сами смогли создать и снять короткий мультфильм общими усилиями. Фрагменты выполненных работ будут показаны в рамках фестиваля, а навыки останутся у всех, побывавших на мастер-классах ребят и взрослых.
Куряне получили уникальную возможность поучиться анимации у мастеровФото: Светлана ВОЛКОВА
Оказывается, создать свой мультфильм при желании не так уже и сложно. Важно только получить совет профессионалов.
Мастер-класс Аллы Соловьевой, преподавателя-мультипликатора.
ИСТОЧНИК KP.RU