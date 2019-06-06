2019-06-06T16:09:57+03:00
Звезды

Курян научат делать мультфильмы

Известные мультипликаторы проводят мастер-классы в регионе [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Мастер-класс в рамках фестиваля анимацииМастер-класс в рамках фестиваля анимацииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В рамках IV фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина в Курской области походят мастер-классы от знаменитых отечественных мультипликаторов.

Участники мастер-класса создали свой мультфильм Фото: Светлана ВОЛКОВА

Участники мастер-класса создали свой мультфильмФото: Светлана ВОЛКОВА

Своим мастерством с курянами поделятся преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова, мультипликаторы Мария Куликова и Алла Соловьева.

Своим мастерством делятся профессионалы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Своим мастерством делятся профессионалыФото: Светлана ВОЛКОВА

Так, 5 июня на мастер-классе в детской школе искусств взрослые и дети сами смогли создать и снять короткий мультфильм общими усилиями. Фрагменты выполненных работ будут показаны в рамках фестиваля, а навыки останутся у всех, побывавших на мастер-классах ребят и взрослых.

Куряне получили уникальную возможность поучиться анимации у мастеров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне получили уникальную возможность поучиться анимации у мастеровФото: Светлана ВОЛКОВА

Оказывается, создать свой мультфильм при желании не так уже и сложно. Важно только получить совет профессионалов.

Мастер-класс Аллы Соловьевой, преподавателя-мультипликатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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