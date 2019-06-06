2019-06-06T16:07:42+03:00
Происшествия

В Курской области бесследно исчезла 35-летняя женщина

По требованию прокурора возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратурыРасследование уголовного дела находится на контроле прокуратурыФото: Из архива "КП"
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35-летняя женщина-инвалид и мать двоих детей, проживающая в селе Казачья Локня Суджанского района, приехала на такси домой от родственников, а затем бесследно исчезла. При себе у нее не было ни денег, ни документов.

Суджанский межрайонный следственный отдел СУ СК провел проверку и не нашел в этом никаких признаков криминала. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Однако при изучении материалов в районной прокуратуре выяснилось, что следователи не оценили ряд обстоятельств, которые говорят о том, что женщину, возможно, убили.

По требованию прокурора СК возбудил по факту безвестного исчезновения жительницы Суджанского района уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Суджанского района Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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