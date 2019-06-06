Куряне увидят выступление «Стрижей»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-06T15:32:02+03:00

Желающие смогут пройти отбор на военную службу по контракту Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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24 августа на Триумфальной арке пройдет акция «Служба по контракту - твой выбор!». Куряне увидят выступление авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Запланировано десантирование парашютистов.

В рамках акции состоится концерт, организованный Министерством обороны РФ. Также будет работать выставка современного вооружения, пройдут мастер-классы по рукопашному бою и развернута полевая кухня.

Желающие смогут пройти отбор на военную службу по контракту.

ИСТОЧНИК KP.RU