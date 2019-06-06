Куряне увидят выступление «Стрижей»
Запланировано десантирование парашютистов
Желающие смогут пройти отбор на военную службу по контрактуФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
24 августа на Триумфальной арке пройдет акция «Служба по контракту - твой выбор!». Куряне увидят выступление авиационной группы высшего пилотажа ВВС России «Стрижи». Запланировано десантирование парашютистов.
В рамках акции состоится концерт, организованный Министерством обороны РФ. Также будет работать выставка современного вооружения, пройдут мастер-классы по рукопашному бою и развернута полевая кухня.
Желающие смогут пройти отбор на военную службу по контракту.
ИСТОЧНИК KP.RU