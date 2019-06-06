2019-06-06T15:24:17+03:00
Общество

Два курских вуза вошли в сто лучших университетов

Итоги масштабного исследования подвел «Интерфакс»
Яна ШЕЛЕСТ
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В итоговый рейтинг попали 327 высших учебных заведений со всей страныВ итоговый рейтинг попали 327 высших учебных заведений со всей страныФото: Из архива "КП"
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Независимое информационное агентство «Интерфакс» подвело итоги масштабного исследования качества российского образования. По его итогам был составлен национальный рейтинг университетов.

В итоговый рейтинг попали 327 высших учебных заведений со всей страны. Курский государственный медицинский университет занял 68-е место, а Юго-Западный государственный университет – 85 место.

Курский государственный университет занял в рейтинге 242-е место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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