В Курске проходят мультпоказы в рамках фестиваля
Как уже сообщал сайт kp.ru, 4 июня в Курске открылся теперь уже ставший традиционным IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина.
Фестиваль продлится несколько дней и охватит не только областной центр. Возможность встретиться с знаменитыми мультипликаторами получат также жители некоторых райцентров Курской области.
6 июня показы фильмов фестивальной программы состоялись в КТЦ «Звездный (бывш. кинотеатр им. Щепкина), в Курском государственном цирке и в детской городской больнице на улице Хуторской.
Фестиваль продлится до 8 июняФото: Светлана ВОЛКОВА
Показы сопровождают выступления артистов цирка.
Преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова провела мастер-класс – творческую встречу в мультстудии Курчатова. А мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов - творческую встречу в кинотеатре «Юбилейный» в поселке Медвенка. Мультипликаторы Мария Куликова и Алла Соловьева показали мастер-класс в техникуме связи улице Софьи Перовской в Курске.
7 июня куряне также смогут попасть на показы фестивальной программы!
Основные зрители - детиФото: Светлана ВОЛКОВА
10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывший кинотеатр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке. Торжественное закрытие фестиваля (с участием вдовы мультипликатора Ольги Владимировны Гайдук, почетными гостями Марией Куликовой, Аллой Соловьевой и Анной Белоноговой)
Мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов проведет творческую встречу в кинотеатре «Дружба» в Судже.
11.00 - Показ фестивальной программы в детской областной больнице на ул. Кольцова
Преподаватель анимации, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова в 14.00 даст вастер-класс в ДХШ№1 им. Клыкова.
Официальное закрытие фестиваля - 7 июня в курском циркеФото: Светлана ВОЛКОВА
8 июня (внефестивальная программа)
Мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов
11.00 - Открытая творческая встреча для всех желающих в ТРЦ «Манеж», арт-пространство «Луна».
Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах драмтеатра и цирка.
Программа показа в рамках мультфестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU