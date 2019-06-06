2019-06-06T15:23:01+03:00
Звезды

В Курске проходят мультпоказы в рамках фестиваля

В регионе продолжается фестивальная программа имени Бориса Дежкина [фото, видео]
Ольга ДАНИЛОВА
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Показы фестивальной программы вызывают большой интерес у курянПоказы фестивальной программы вызывают большой интерес у курянФото: Светлана ВОЛКОВА
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Как уже сообщал сайт kp.ru, 4 июня в Курске открылся теперь уже ставший традиционным IV фестиваль российской анимации имени Бориса Петровича Дежкина.

Фестиваль продлится несколько дней и охватит не только областной центр. Возможность встретиться с знаменитыми мультипликаторами получат также жители некоторых райцентров Курской области.

6 июня показы фильмов фестивальной программы состоялись в КТЦ «Звездный (бывш. кинотеатр им. Щепкина), в Курском государственном цирке и в детской городской больнице на улице Хуторской.

Фестиваль продлится до 8 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фестиваль продлится до 8 июняФото: Светлана ВОЛКОВА

Показы сопровождают выступления артистов цирка.

Преподаватель-мультипликатор, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова провела мастер-класс – творческую встречу в мультстудии Курчатова. А мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов - творческую встречу в кинотеатре «Юбилейный» в поселке Медвенка. Мультипликаторы Мария Куликова и Алла Соловьева показали мастер-класс в техникуме связи улице Софьи Перовской в Курске.

7 июня куряне также смогут попасть на показы фестивальной программы!

Основные зрители - дети Фото: Светлана ВОЛКОВА

Основные зрители - детиФото: Светлана ВОЛКОВА

10.00 – Показ фильмов фестивальной программы в КТЦ «Звездный (бывший кинотеатр им. Щепкина) 10.30 – Показ фильмов фестивальной программы в Курском государственном Цирке. Торжественное закрытие фестиваля (с участием вдовы мультипликатора Ольги Владимировны Гайдук, почетными гостями Марией Куликовой, Аллой Соловьевой и Анной Белоноговой)

Мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов проведет творческую встречу в кинотеатре «Дружба» в Судже.

11.00 - Показ фестивальной программы в детской областной больнице на ул. Кольцова

Преподаватель анимации, руководитель мультипликационной мастерской студентов ВГИКа Анна Белоногова в 14.00 даст вастер-класс в ДХШ№1 им. Клыкова.

Официальное закрытие фестиваля - 7 июня в курском цирке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Официальное закрытие фестиваля - 7 июня в курском циркеФото: Светлана ВОЛКОВА

8 июня (внефестивальная программа)

Мультипликатор-фантаст Владимир Тарасов

11.00 - Открытая творческая встреча для всех желающих в ТРЦ «Манеж», арт-пространство «Луна».

Вход по пригласительным, которые можно получить в кассах драмтеатра и цирка.

Программа показа в рамках мультфестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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