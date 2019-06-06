Главным тренером «Авангарда» стал Мурат Искаков
В недавнем прошлом он возглавлял «Тамбов»
Мурат Искаков в недавнем прошлом возглавлял футбольный клуб «Тамбов»
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У курского футбольного клуба «Авангард» новый тренер. Мурат Искаков в недавнем прошлом возглавлял футбольный клуб «Тамбов» и своей тренерской работой внес огромный вклад в победу тамбовчан в Первенстве ФНЛ.
Старшим тренером команды стал Олег Петрович Василенко, в послужном списке которого есть сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский «Тракай» смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы.
Футбольный клуб «Авангард» благодарит Игоря Александровича Беляева за проделанную работу. Под его руководством команда добилась самого высокого результата в своей истории.
ИСТОЧНИК KP.RU