Главным тренером «Авангарда» стал Мурат Искаков

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-06T15:02:14+03:00

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У курского футбольного клуба «Авангард» новый тренер. Мурат Искаков в недавнем прошлом возглавлял футбольный клуб «Тамбов» и своей тренерской работой внес огромный вклад в победу тамбовчан в Первенстве ФНЛ.

Старшим тренером команды стал Олег Петрович Василенко, в послужном списке которого есть сотрудничество со сборной Южной Кореи, также под его руководством литовский «Тракай» смог преодолеть два квалификационных раунда в Лиге Европы.

Футбольный клуб «Авангард» благодарит Игоря Александровича Беляева за проделанную работу. Под его руководством команда добилась самого высокого результата в своей истории.

ИСТОЧНИК KP.RU