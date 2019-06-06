В Курске на Димитрова меняют трубы

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-06T14:14:13+03:00

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«Квадра» приступила к реконструкция ветхого участка тепломагистрали по улице Димитрова. Рабочие заменят 1892 метров старых труб. Стоимость работ превышает 61 млн рублей.

До 31 июля заменят трубы на участке от трамвайного кольца до биофабрики. Второй этап реконструкции пройдет в августе и охватит участок тепломагистрали от биофабрики до улицы Степана Разина, 8.

«На время работ будет частично ограничено движение транспорта по крайней правой полосе в сторону Степана Разина. Работы пройдут без отключения горячей воды у потребителей», - сообщили в «Квадре».

ИСТОЧНИК KP.RU