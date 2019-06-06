2019-06-06T13:47:34+03:00
Общество

В Курской области сохранят сельские малокомплектные школы

Все дети смогут получить качественное образование
Яна ШЕЛЕСТ
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Невозможно закрыть сельскую школу без учета мнения жителей селаНевозможно закрыть сельскую школу без учета мнения жителей селаФото: из архива "КП"
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В Курской области 599 общеобразовательных организаций, из них около половины – малокомплектные, расположенные в сельской местности. Малокомплектная школа требует такого же обеспечения, как и полностью укомплектованная (педагогический состав, зарплаты, техника, мебель, спортивный инвентарь).

Экономическая целесообразность может послужить аргументом «за» закрытие малокомплектных школ. Однако сокращение социальной инфраструктуры ставит крест на самом существовании сельского населенного пункта.

— Мы прекрасно понимаем особую роль сельских школ, выполняющих фактически миссию культурно-образовательных центров. Наша задача - обеспечить доступность качественного образования любому ребенку. У нас нет в планах закрытия таких школ, - рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

По закону об образовании для закрытия малокомплектной школы нужно получить оценку последствий принятия такого решения у специально созданной комиссии в муниципальном образовании. Кроме того, невозможно закрыть сельскую школу без учета мнения жителей села. Поэтому, если вдруг такая ситуация возникнет, обсуждаться она будет в первую очередь с селянами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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