2019-06-06T13:49:23+03:00
Политика

Старовойт прочитал стихи Пушкина, приехав на Петербургский экономический форум

Врио губернатора возглавляет курскую делегацию
Яна ШЕЛЕСТ
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Роман Старовойт читает Пушкина в Санкт-Петербурге.

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ПМЭФ входит в число ведущих мировых площадок для представителей деловых кругов

ПМЭФ входит в число ведущих мировых площадок для представителей деловых кругов

Как сообщалась ранее, с 6 по 8 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. В работе ПМЭФ-2019 принимает участие и делегация из Курской области. Ее возглавил врио губернатора Роман Старовойт.

«Приехал на ПМЭФ как раз в день рождения Александра Сергеевича. Сегодня будет очень насыщенный день! О результатах работы на форуме обязательно расскажу», - написал на своей страничке в соцсетях глава региона.

Роман Старовойт прочитал отрывок из «Медного всадника», а затем обратился в курянам со словами:

— Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня же и День русского языка. Наш соловьиный край известен мастерами художественного слова - Гайдар, Носов, Фет. Давайте в суматохе дней и повседневных забот будем стараться больше читать, и говорить правильно. С праздником, дорогие друзья, хорошего вам дня!

На форуме Курская область подпишет ряд важных соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе, пройдет много рабочих встреч. Также Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии.

Петербургский международный экономический форум входит в число ведущих мировых площадок для представителей деловых кругов. В прошлом году его посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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