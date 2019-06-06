Акция "КП": "Хочу домой!"

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-06T11:44:30+03:00

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Вот такая невероятно умная, благородная, уравновешенная девочка Маня находится в пункте временной передержки животных. Собачке около трех лет.

Маня так полюбила свою будку в приюте, что не хочет из нее выходить, боясь потерять свой дом. Наверное, для нее это самое большое счастье. Но так хочется показать Мане, что может быть еще лучше, что у нее может быть добрый хозяин, который будет с ней гулять, вкусно кормить, баловать косточкой, который будет ее любить и заботится о ней. А еще у нее будет собственная будка, только ее, больше ничья, большая территория, которую она будет верно охранять.

Если найдется такой человек, который сможет подарить Мане счастливую жизнь, то она будет благодарно и преданно служить ему, охранять его семью.

Возможна доставка по городу и области. Стерилизация перед отъездом домой. Собака привита против бешенства.

8(920)703-19-80 Лена

8(951)877-15-33 Инна

ИСТОЧНИК KP.RU