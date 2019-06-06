В Курске на проспекте Дружбы началась подготовка к строительству дороги
В администрации Курской области сообщили о начале подготовки к строительным работам на проспекте Дружбы. Уточняются положение трассы на местности, наличие и размещение инженерных коммуникаций. Все это необходимо трассировать, сделать шурфы, определить на какой глубине пролегают трубы.
Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.
В ноябре прошлого года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект Дружбы и лично убедился, насколько остра проблема строительства этого проспекта. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Из резервного фонда для реализации проекта «Строительство проспекта Дружбы» выделили 500 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU