В Курске на проспекте Дружбы началась подготовка к строительству дороги

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-06T11:22:22+03:00

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В администрации Курской области сообщили о начале подготовки к строительным работам на проспекте Дружбы. Уточняются положение трассы на местности, наличие и размещение инженерных коммуникаций. Все это необходимо трассировать, сделать шурфы, определить на какой глубине пролегают трубы.

Дорога в частном секторе на проспекте Дружбы в Курске, а точнее — полное ее отсутствие, давно стала притчей во языцех. Здесь расположено несколько десятков улиц и переулков, выделены участки для многодетных семей. Из-за отсутствия дорог и непролазной грязи не строятся объекты инфраструктуры. Нет магазинов, аптек, не ходит транспорт.

В ноябре прошлого года врио губернатора Курской области Роман Старовойт посетил проспект Дружбы и лично убедился, насколько остра проблема строительства этого проспекта. Глава региона обратился за помощью в Федеральное дорожное агентство, в Министерство транспорта РФ и в Правительство РФ. Из резервного фонда для реализации проекта «Строительство проспекта Дружбы» выделили 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU