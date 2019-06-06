Курскую «Квадру» накажут за нарушение антимонопольного законодательства

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-06T11:04:38+03:00

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В управлении антимонопольной службы завершилось рассмотрение дела в отношении ПАО «Квадра — Генерирующая Компания» в лице филиала «Курская генерация». Комиссия установила, что компания несвоевременно проводила текущий и капитальный ремонт тепловых сетей и их модернизацию. Это привело к перебоям с теплоснабжением и горячей водой.

Компания плохо подготовилась к отопительному сезону 2018-2019 — вовремя не отремонтировала участки тепловых сетей, что повлекло массовое нарушение законных прав и интересов жителей города Курска на получение услуги по поставке коммунального ресурса. Более 500 потребителей подключили к отоплению значительно позже установленных сроков.

Несвоевременный текущий и капитального ремонт объектов теплоснабжения в 2018-2019 гг. повлек за собой отключения горячей воды в многоквартирных жилых домах на срок от 1 до 3 суток, со значительным превышением нормативной продолжительности перерыва подачи горячей воды — 4 часа единовременно.

«Квадре» выдали предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, согласно которому компания обязана своевременно проводить текущие и капитальные ремонты своих тепловых сетей и их модернизацию. За нарушение антимонопольного законодательства будет возбуждено административное производство по ст.14.31 КоАП РФ, предусматривающей привлечение к административной ответственности в виде оборотного штрафа от 1 до 15 % суммы выручки правонарушителя за 2018 год.

ИСТОЧНИК KP.RU