2019-06-05T16:15:39+03:00
Общество

Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль

Съемки пройдут в Курчатове
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Съемки в Курчатове продлятся десять днейСъемки в Курчатове продлятся десять днейФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В основе новой картины Данилы Козловского - история инженеров-сотрудников Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения реактора уже после аварии. Съемки фильма пройдут с 18 по 28 июня в Курчатове. Как известно, расположенная здесь станция - точная копия ЧАЭС. Атомки были построены по одному проекту. Ранее на Курской АЭС уже снимался фильм об аварии в Чернобыле. Но это было десятилетия назад и съемки вели американцы.

Съемочная группа ищет актеров массовки. Кастинг пройдет с 7 по 9 июня в Курчатове, в молодежном центре «Комсомолец» с 10 утра до 18.00. Шанс попасть на съемочную площадку есть у детей в возрасте от 6 до 8 лет, подростков 13-15 лет, также ищут мужчин и женщин 60-80 лет. В роли солдат нужны куряне в возрасте от 18 до 35 лет.

Также на кастинг приглашают женщин и мужчин 20-40 лет. Обязательное условие - отсутствие «накаченных губ и татуированных бровей».

Мужчины должны быть без бород, усы - можно. Словом, внешний вид - по моде середины 80-х, когда происходят события фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский зек списывал деньги с чужих карт с помощью СМС
Курская область вошла в десятку лидеров по экологии
В Курской области дипломы и водительские права продавали через интернет
Курские медсестры погорели на липовых медосмотрах
На Петербургском экономическим форуме Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии
Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль
Курян приглашают на открытую репетицию в цирк
Курская область подпишет ряд важных соглашений на Петербургском экономическом форуме
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Курские призывники отправились на службу
В Курске на Ольшанского загорелась квартира
Северо-запад Курска останется без холодной воды
Дело с БТРами из Курска отправили в Москву
В Курске прошел мультпарад
В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали
В Курске благоустроят более 50 дворов
В Курской области изменилось время продажи алкоголя
По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка
Курянин во время ссоры поджег человека
Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге