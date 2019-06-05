Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-05T16:15:39+03:00

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В основе новой картины Данилы Козловского - история инженеров-сотрудников Чернобыльской АЭС, которым предстоит спуститься в затопленные помещения реактора уже после аварии. Съемки фильма пройдут с 18 по 28 июня в Курчатове. Как известно, расположенная здесь станция - точная копия ЧАЭС. Атомки были построены по одному проекту. Ранее на Курской АЭС уже снимался фильм об аварии в Чернобыле. Но это было десятилетия назад и съемки вели американцы.

Съемочная группа ищет актеров массовки. Кастинг пройдет с 7 по 9 июня в Курчатове, в молодежном центре «Комсомолец» с 10 утра до 18.00. Шанс попасть на съемочную площадку есть у детей в возрасте от 6 до 8 лет, подростков 13-15 лет, также ищут мужчин и женщин 60-80 лет. В роли солдат нужны куряне в возрасте от 18 до 35 лет.

Также на кастинг приглашают женщин и мужчин 20-40 лет. Обязательное условие - отсутствие «накаченных губ и татуированных бровей».

Мужчины должны быть без бород, усы - можно. Словом, внешний вид - по моде середины 80-х, когда происходят события фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU