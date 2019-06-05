Курская область вошла в десятку лидеров по экологии
Весенний рейтинг составил «Зеленый патруль»
Большое внимание уделяется реализации природоохранных мероприятийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курская область вошла в десятку лидеров экологического рейтинга, составленного Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весенних месяцев. Она заняла шестое место, что говорит о стабильной и благополучной экологической обстановке в регионе.
В области большое внимание уделяется реализации природоохранных мероприятий, в их числе проведение различных субботников, создание особо охраняемых территорий, охрана животного и растительного мира.
ИСТОЧНИК KP.RU