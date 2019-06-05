2019-06-05T14:07:10+03:00
Общество

Курская область вошла в десятку лидеров по экологии

Весенний рейтинг составил «Зеленый патруль»
Яна ШЕЛЕСТ
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Большое внимание уделяется реализации природоохранных мероприятийБольшое внимание уделяется реализации природоохранных мероприятийФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курская область вошла в десятку лидеров экологического рейтинга, составленного Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» по итогам весенних месяцев. Она заняла шестое место, что говорит о стабильной и благополучной экологической обстановке в регионе.

В области большое внимание уделяется реализации природоохранных мероприятий, в их числе проведение различных субботников, создание особо охраняемых территорий, охрана животного и растительного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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