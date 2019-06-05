В Курской области дипломы и водительские права продавали через интернет

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-05T13:22:47+03:00

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Прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила сайты, на которых размещена информация о продаже дипломов о высшем образовании и водительских удостоверений без прохождения обучения.

Вход на эти сайты был свободный и не требовал предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием страниц мог любой Интернет-пользователь.

Прокурор Поныровского района направил в суд иск о признании информации о продаже дипломов и водительских прав запрещенной к распространению в Российской Федерации.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU