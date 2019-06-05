2019-06-05T13:16:19+03:00
Происшествия

Курские медсестры погорели на липовых медосмотрах

За каждое заключение медработники получали тысячу рублей
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
За каждое заключение медработники получали тысячу рублейЗа каждое заключение медработники получали тысячу рублейФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Две медицинские сестры Большесолдатской районной больницы изготавливали поддельные заключения предварительного медицинского осмотра. Фальшивые документы они передавали гражданам, желающим трудоустроиться на местное предприятие с вредными условиями труда.

Сотрудники прокуратуры установили более 200 таких фактов. За каждое заключение медицинские работники получали вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ — «Изготовление поддельного официального документа».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают на кастинг фильма Данилы Козловского про Чернобыль
Курский зек списывал деньги с чужих карт с помощью СМС
Курская область вошла в десятку лидеров по экологии
В Курской области дипломы и водительские права продавали через интернет
На Петербургском экономическим форуме Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии
Юным курянам показали уникальный телевизионный спектакль
Курян приглашают на открытую репетицию в цирк
Курская область подпишет ряд важных соглашений на Петербургском экономическом форуме
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Курские призывники отправились на службу
В Курске на Ольшанского загорелась квартира
Северо-запад Курска останется без холодной воды
Дело с БТРами из Курска отправили в Москву
В Курске прошел мультпарад
В Курске на 50 лет Октября начался ремонт тепломагистрали
В Курске благоустроят более 50 дворов
В Курской области изменилось время продажи алкоголя
По фактам гибели пчел в Курской области проводится проверка
Курянин во время ссоры поджег человека
Под Курском экс-полицейского обвиняют в подлоге