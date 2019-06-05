Курские медсестры погорели на липовых медосмотрах
За каждое заключение медработники получали тысячу рублей
За каждое заключение медработники получали тысячу рублейФото: Из архива "КП"
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Две медицинские сестры Большесолдатской районной больницы изготавливали поддельные заключения предварительного медицинского осмотра. Фальшивые документы они передавали гражданам, желающим трудоустроиться на местное предприятие с вредными условиями труда.
Сотрудники прокуратуры установили более 200 таких фактов. За каждое заключение медицинские работники получали вознаграждение в размере одной тысячи рублей. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ — «Изготовление поддельного официального документа».
ИСТОЧНИК KP.RU