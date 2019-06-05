На Петербургском экономическим форуме Роман Старовойт встретится с послом Белоруссии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-05T12:57:16+03:00

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Как сообщалось ранее, с 6 по 8 июня в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум. В нем примет участие и делегация из Курской области. Возглавит ее Роман Старовойт.

На форуме Курская область подпишет ряд важных соглашений о реализации инвестиционных проектов в регионе, пройдет много рабочих встреч. Отдельно Роман Старовойт встретится с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко.

Петербургский международный экономический форум входит в число ведущих мировых площадок для представителей деловых кругов. В прошлом году его посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU